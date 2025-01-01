Учебен самолет "Чесна-172" е паднал в нива и се е разбил край курортното селище Торбалъ, окръг Измир, Югозападна Турция.
Според съобщение на валийството в Измир самолетът е излетял от летището Селчук и се е разбил тази сутрин. Спасителните екипи са пристигнали бързо на мястото на инцидента и са установили, че 30-годишният пилот е загинал.
Според вестник "Миллиет" самолетът е бил пилотиран от обучаващ се пилот.
Започнало е разследване за причините за катастрофата.