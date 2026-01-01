Въоръжено нападение бе извършено в съдебната палата Картал на азиатския бряг на Истанбул по време на заседание по дело. Това съобщи кореспондентът на БТА Нахиде Дениз.

Прокурор стреля срещу съдийка от 23-ти наказателен съд по време на изслушване, съобщи турската телевизия НТВ. Според медията тя е бивша съпруга на прокурора.

Нападателят е използвал личния си револвер и е прострелял жертвата в краката. Тя е откарана в близка болница. Съобщава се, че няма опасност за живота ѝ.

Мъжът е бил задържан от полицията. След нападението са взети допълнителни мерки за сигурност в зоната на съдебната палата.

Разследващи екипи са започнали задълбочено разследване за мотивите зад нападението. Засега няма информация дали се касае за инцидент от битов характер, т.е. домашно насилие срещу бивша съпруга. Не се изключва и версията нападението да е свързано с делото, възложено на съдийката, понеже е извършено по време на изслушване.

Турция е сред страните, където домашното насилие, изразяващо се в убийства или наранявания на жени, е взело застрашителни размери, отбелязват анализатори.

По данни на Федерацията на женските асоциации на Турция през изминалата година най-малко 391 жени са били убити от мъже. Много от тях са умъртвени в домовете си, често от техни близки.