Американският президент Доналд Тръмп обяви, че пуска своя марка парфюм за 249 долара, предаде ABC News.

Ароматите, наречени "Victory 45-47", са „символ на Победа, Сила и Успех“, написа Тръмп в социалната мрежа Truth Social.

Новото попълнение се присъединява към списъка с продукти с марка Trump, в който фигурират Библията "God Bless the USA" за 69,99 долара и ботушите "Trump Landslide" за 299 долара.

През декември миналата година държавният глава рекламира и колекция аромати "Fight! Fight! Fight!" на цена от 199 долара.

