Водно торнадо e засечено тази сутрин над Черно море край Синеморец.

Торнадото е видяно около 8.45 ч тази сутрин. Изминалите дни по Черноморието бяха доста дъждовни и с гръмотевични бури. За нашия регион водното торнадо не е чак толкова рядко срещано явление.

БГНЕС

Днес по крайбрежието туристите ще имат предимно облачен ден, ще има и слънце, но по-малко. В близките дни температурите ще се повишат слабо, ще има и повече слънчеви часове.

Максималните температури по Черноморието се очаква да достигнат 27-28 градуса.