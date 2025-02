Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви днес, че Израел ще предаде ивицата Газа на САЩ след приключването на военните действия и че няма да има нужда там да има американски войници, предаде Ройтерс.

„Ивицата Газа ще бъде предадена на САЩ от Израел след приключване на военните действия. Палестинците ще бъдат преселени на много по-безопасни и по-красиви места в региона с нови и модерни домове“, написа Тръмп в публикация в социалната си медия „Трут Соушъл“, в която доразви противоречивите си коментари за бъдещето на Газа от по-рано тази седмица.

„Няма да има нужда от американски войници“, добави той.

🚨 BREAKING: Trump says no US soldiers would be needed in Gaza for his plan



- Turned over to U.S. after fighting ends

- Palestinians, “like Chuck Schumer,” would have resettled in safe area

- US would make deals with other countries/organizations to rebuild pic.twitter.com/U55BoiMe6t