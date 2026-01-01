18-годишен извършител откри огън в училище в отдалечения канадски миньорски град Тъмблър Ридж, като уби осем души, както и собствената си майка и брат.

Властите уточниха, че нападателката е „жена, родена биологично като мъж“. Командирът на полицията Дуейн Макдоналд заяви, че мотивът за атаката засега остава неизвестен.

Стрелецът, въоръжен с дългоцевно оръжие и пистолет, е бил открит мъртъв със самопричинена огнестрелна рана, съобщи Макдоналд, заместник-комисар на Кралската канадска конна полиция в Британска Колумбия.

Сред жертвите са майката и братът на нападателката. Тя е била позната на органите на реда, които са посещавали дома ѝ многократно по сигнали, свързани с психичното ѝ здраве.

Знамената в Канада ще бъдат свалени наполовина за седем дни в памет на загиналите при една от най-смъртоносните стрелби в историята на страната. Послания на съпричастност пристигнаха от световни лидери.

Премиерът Марк Карни заяви, че страната е в шок и траур, определяйки случилото се като „нечувана жестокост“. Той увери, че цяла Канада застава зад засегнатата общност.

Тъмблър Ридж е малък град с около 2400 жители в подножието на Канадските Скалисти планини, близо до границата с провинция Албърта. Кметът Дарил Краковка заяви пред обществената телевизия Си Би Си: „Ние сме едно голямо семейство тук.“