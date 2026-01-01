Трима души бяха убити, a eдин човек бе ранен при стрелба в австралийския щат Нов Южен Уелс, съобщи полицията, цитирана от Асошиейтед прес.
Службите за спешна помощ са били извикани на адрес в Лейк Карджелиго – град с около 1500 жители, след сигнал за стрелба, се казва в полицейско изявление.
На място са загинали трима души – две жени и един мъж. Друг мъж е откаран в болница в тежко, но стабилно състояние, уточни полицията.
Three people have died following a shooting west of Sydney in Australia's eastern state of New South Wales (NSW) on Thursday afternoon, according to Xinhua. The NSW Police Force said in a statement that emergency services were called to reports of a shooting in the small town of… pic.twitter.com/rp5BQOrPTw— Global Times (@globaltimesnews) January 22, 2026
Извършителят или извършителите на стрелбата са все още на свобода.
Полицията призова гражданите да избягват района, а местните жители да останат по домовете си.