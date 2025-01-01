Хиляди служители в публичната администрация от Букурещ, Ковасна, Харгита, Клуж, Констанца, Крайова, Тимишоара, Васлуй, Колонещи и други части на Румъния протестират и в този час пред сградата на правителството на площад „Виктория“ в Букурещ. Те огласяват района с вувузели, свирки и сирени, развяват румънски знамена и държат сини балони. Демонстрацията протича при изключителен медиен интерес и при засилено полицейско присъствие, предава кореспондентът на БТА в Букурещ Мартина Ганчева.

„Искаме респект“, „Не сме половин човек“, „Не сме ангажирани по политически критерии. Печелим работните си места чрез публични конкурси, не по политическа принадлежност“, „Нямаме политическа сила да правим закони, но имаме съзнание да ги прилагаме правилно“, "Заплащането в Румъния е четири пъти по-малко от средното за ЕС. Само българите получават по-малко от румънците", гласят някои от надписите на плакатите.

Основният повод за недоволство е вторият пакет от бюджетно-фискални мерки на правителството на Илие Боложан, който предвижда драстично намаляване на работните места в публичния сектор. Първоначално кабинетът предложи съкращение от 20 процента на длъжностите в местната администрация, а по-късно промени числото на 40 на сто.

„Има много мерки за реформи, които правителството би могло да предприеме, но ни разгневи факта, че ги прави по този начин, изневиделица, без никакви консултации. Необходимо е диалогът да се възобнови. В противен случай продължаваме с протестите“, заяви председателят на Националния синдикат „Силата на закона“ („Forța Legii“) Ринго Дамуряну.

„Нека отново да направят по-детайлен анализ на всяка мярка“, сподели една от протестиращите за БТА и не скри страха си, че може да бъде съкратена.

„Не ни разбирайте погрешно. Ние сме за реформа в администрацията, но не така радикална“, каза друг демонстрант.

Делегация от синдикалисти ще проведе дискусия с премиера Илие Боложан в края на протеста, около 14:45 ч. местно (и българско) време, научи на място БТА.

„Ако министър-председателят не се откаже от политиките, приети без реална основа, протестите на нашите организации ще продължат и ще се радикализират", заявиха миналата седмица синдикалистите. Те настояват за реални консултации с правителството преди приемането на втория пакет от мерки.