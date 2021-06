Звездата на Дания -е в стабилно състояние. Футболистът е приет в болница в Копенхаген, посочва Gong.bg Двубоят междуотбе прекъснат, след като Ериксен колабира на терена и уплаши всички фенове на живо и пред екраните. Инцидентът се случи в края на първата част.

Christian Eriksen has never had heart issues but doctors will now likely investigate after he collapsed on the pitch https://t.co/BnfJtRt9JV