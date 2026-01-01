Мощна експлозия избухна рано тази сутрин в централата на Пътната полиция в румънския град Лугож в югозападната част на страната, съобщават местните медии.

Двама души са ранени и откарани в болница с изгаряния по лицето и крайниците, предава кореспондентът на БТА в Букурещ Мартина Ганчева. На трети е била оказана медиицинска помощ на място, след като е получил паническа атака. Всички пострадали са служители на институцията.

Сградата, в която е станал инцидентът, е сериозно повредена. Разрушен е и автомобил на спешна помощ, който се е намирал наблизо.

На място има екип от Инспектората за извънредни ситуации в Банат, както и екипи на служибте за ядрена, химична и биологична защита. Спасители и компетентни органи извършват проверки, за да установят точната причина за експлозията и обстоятелствата, при които е възникнал инцидентът. Разследването продължава.