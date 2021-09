UPDATE 🟥 Reports of collapsed buildings in Crete after 6,5 magnitude earthquake with epicenter near Heraklion. At least 3 aftershocks over 3,5 magnitude have been registered. #earthquake #σεισμός #Κρήτη #Crete https://t.co/DB28wd2w4D pic.twitter.com/T5w9tnFQgc — 🔶 alerta 🔶 (@igandean) September 27, 2021

ird2021tagvyv Crete, Greece mb 5.8 2021/09/27 06:17:21 - Event has not yet been reviewed by a seismologist. For subsequent updates and details, please see https://t.co/H2hgPlWfS5 #earthquake #séisme #terremoto #지진 #地震 pic.twitter.com/FxcF3o1aZs — New Caledonia Seismic Observatory - RT quake alert (@NCseismicobserv) September 27, 2021

Reuters just reported that the Euro-Mediterranean Earthquake Center reported that a 6.5 magnitude earthquake hit the Greek island of #Crete on The 27th. pic.twitter.com/FXaDwzy1zB — bahtbag (@thaibahtbag) September 27, 2021

Силно земетресение разлюля тази сутринЕдин човек е загинал, затрупан. Има данни зано на този етап не е ясно състоянието им.Гръцките медии показватЕпицентърът му е бил на 23 км северозападно от селището Арви на южния бряг на острова.Данните за магнитуда, обаче, са противоречиви - според едните, трусът е регистриран около 09:17 ч. тази сутрин и е бил с магнитудЕвросредиземноморският сеизмологичен центърСпоред този център огнището е било на дълбочина 2 километра.По данни на Националния институт по геофизика, геодезия и география къмпък,земетресението е било с магнитудв резултат на силното земетресение тази сутрин, което засегна гръцкия остров Крит, съобщава "Катимерини". Според кмета на община Миноас-Педиада Йоанис Дракакис" в село Аркалохори, която е рухнала.Към региона са насочени мащабни сили на противопожарната служба, а за Крит е заминал и министърът на гражданската защита Христос Стилианидис.Според местни медиии в селатаСпоред гръцката теревизия Скайе усетен. Много от жителите са излезли по улиците.Кметове в зоната на земетресението, цитирани от АНА-МПА, съобщават за срутени стари постройки и за щети по системите за водоснабдяване и пренос на електрическа енергия.Няма щети по хотелите в областната единица Ираклион, в която е било земетресението, е съобщил председателят на местния съюз на хотелиерите Никос Халкиадакис.В минутите след първото земетресение са последвалисъответно с магнитуд от 3,7 и 4,5. Според сеизмолозите вторичната сеизмична активност се очаква да продължи.