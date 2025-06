Самолет с 20 души на борда се разби в американския щат Тенеси, но за щастие катастрофата приключи без загинали. Някои от пътниците са били откарани в болница с наранявания, според държавни и федерални власти, предаде АФП.

Пътната полиция на Тенеси съобщи, че нейни служители оказват съдействие на полицията „на мястото на самолетна катастрофа на Old Shelbyville Road“ в централния окръг Кофи.

„Някои са транспортирани по въздух до близките болници. Ситуацията е динамична“, казаха от там, добавяйки, че ще последват още новини.

Снимки в социалните медии показват малък бял самолет със заровен нос в тревата и откъсната опашка.

NOW - Plane crash in Tennessee. Initial reports indicate 16–20 people on board. Some airlifted, says Tennessee Highway Patrol.



UPDATE: Local police report the plane was used for skydiving.



