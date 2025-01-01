Държавният глава на Мадагаскар Андри Ражоелина е напуснал страната, заяви лидерът на опозицията Ситени Рандрианасолонияко, цитиран от Ройтерс.

Рандрианасолонияко направи това изявление, позовавайки се на разговори със служители на президентството.

„Държавният глава напусна страната, обадихме се на служителите на президентството и те потвърдиха, че е напуснал“, каза Рандрианасолонияко, добавяйки, че настоящото местонахождение на Ражоелина е неизвестно.

Както съобщи по-рано френската радиостанция „Радио Франс Ентарнасионал“ (RFI), държавният глава е избягал от страната след седмици на протести. Според медията вчера той е бил изведен от островната страна с френски военен самолет след споразумение с президента Еманюел Макрон.

Очакваше се Ражоелина, който стана френски гражданин през 2014 г., да произнесе реч пред нацията в 19:00 часа местно време днес, както бе съобщено от президентството в Антананариво.

Междувременно членове на опозицията в Националното събрание на Мадагаскар (долната камара на парламента на страната) ще започнат процедура за импийчмънт срещу него.

„Нашата конституция ни дава правото да отстраним от длъжност президента, ние го отстраняваме“, каза Рандрианасолонияко.

Островната държава бе разтърсена от протести, при които по улиците излязоха десетки хиляди млади хора, припомня ДПА. Те бяха предизвикани от прекъсвания на електро- и водоснабдяването, разочарование от образователната система, високата безработица и широкоразпространената бедност.

Мирните демонстрации прераснаха в насилие, при което загинаха най-малко 22 души. Канцеларията на Ражоелина осъди опита за преврат срещу него. Разбунтувала се част от армията обяви, че е поела контрола над сухопътните, въздушните и военноморските сили на страната. Многобройни войници се присъединиха към протестите.