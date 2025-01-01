През последната година 67 журналисти са загубили живота си при изпълнение на работата си, като повечето от тях са станали жертва на войни или престъпни мрежи, съобщи днес международната правозащитна организация "Репортери без граници", цитирана от ДПА.

Данните от декември миналата година до началото на декември тази година са сходни с миналогодишния период от 2023 до 2024 г.

Най-опасните региони остават ивицата Газа, където са изгубили живота си 29 репортери, и Мексико с девет смъртни случая на журналисти.

"Всеки загинал журналист и всеки задържан репортер са предупреждение за нас в Германия, че всеки, който напада журналисти, лишава всички нас от правото да бъдем информирани безпрепятствено", заяви управителният директор на международната организация в Германия Аня Остерхаус.

"Правителствата по целия свят трябва да предприемат действия. Когато тези, които правят критични репортажи трябва да се страхуват за свободата си или дори за живота си, демокрацията в целия свят е застрашена", подчерта тя.

Според данните на организацията 503 журналисти понастоящем се намират в затвори в 62 страни, което е по-малко в сравнение с предходния период. Китай е страната с най-много задържани журналисти, като техният брой там е 121, следван от Русия с 48 задържани журналисти и Мианма с 47.

Русия е задържала най-много чуждестранни журналисти, като 26 от тях са украинци, следвана от Израел, който е задържал 20 палестински журналисти.

Освен това, 135 служители на медии са обявени за изчезнали, някои от тях вече повече от 30 години. Журналисти в 137 страни са в неизвестност, повечето от тях са изчезнали в Близкия Изток или Латинска Америка.

Сирия е особено засегната, тъй като много репортери са изчезнали по време на режима на Башар Асад. Подобна е ситуацията с журналистите, взети за заложници от "Ислямска държава" и обявени от "Репортери без граници" за изчезнали.