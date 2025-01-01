Заради повишаването на морското равнище, риска от наводнения, ерозията и нарастващия натиск от населението и урбанизацията, до 2100 година няколко района на Италия ще се окажат под морското равнище, предаде ANSA.

Страната рискува да загуби приблизително 20% от плажовете си до 2050 г. и 40% до края на века, като около 800 000 души ще бъдат застрашени от принудително преселване.

Това е заключението в доклада „Потопени пейзажи“ на Италианското географско дружество. Според анализа, под най-голяма заплаха е северната част на Адриатическото крайбрежие, в по-малка степен — районът около Гаргано, както и няколко участъка от Тиренското крайбрежие между Тоскана и Кампания, както и районите около Каляри и Оритано.

В риск се намират още половината от пристанищната инфраструктура на страната, над 10% от земеделските земи, както и голяма част от блатата, лагуните и т.нар. „амфибийни“ крайбрежни зони, включително делтата на река По и Венецианската лагуна.