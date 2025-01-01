Украински гражданин, арестуван в Тайланд и екстрадиран в Индонезия след седем месеца укриване, бе осъден на доживотен затвор за производство на наркотици на индонезийския остров Бали, съобщи Асошиейтед прес.

Осъденият е 40-годишният Роман Назаренко. През май 2024 г. полицията е обискирала вила в Бали и е открила в мазето ѝ лаборатория за отглеждане на марихуана и производство на прекурсори за синтетичния наркотик екстази. Назаренко е бил обявен за издирване от Интерпол, а през декември е бил арестуван на международното летище в Банкок, докато се опитвал да избяга в Дубай.

Пред съда Назаренко твърдял, че е бил подмамен да се присъедини към наркокартела. Според прокуратурата обаче той е бил един от главните му организатори.

Магистратите заявиха, че основен организатор на наркокартела е руски гражданин на име Олег Ткачук, който все още е на свобода.

През януари индонезийски съд осъди още трима души за участие в същия наркокартел – двама украинци и един руснак. Те получиха присъди от по 20 години затвор за производство и разпространение на наркотици.

Остров Бали отдавна е популярен сред руснаците и украинците, но след избухването на войната през 2022 г. той се превърна в магнит за хиляди хора от двете страни, които се опитват да избягат. Посетителите от Русия особено са се увеличили.

Въпреки войната между родните им страни, руснаци и украинци са се обединили в престъпни групи на най-известния ваканционен остров в Индонезия, съобщават от Националната агенция за борба с наркотиците.