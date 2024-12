Сирийски бунтовници превзеха столицата Дамаск, без да срещнат съпротива, съобщи VOA/Voice of America. Светкавичното настъпление принуди Асад да избяга в Русия след 13 години гражданска война и шест десетилетия управление на неговото семейство.

Семейство Тайс неуморно следи новините. След като заминава за Сирия през 2012 г. като журналист на свободна практика, синът им Остин Тайс е бил задържан от местните власти.

Бивш пехотинец и студент по право, американецът не се чувал или виждал с близките си повече от десетилетие. Единственото нещо, което те имат от него, е видео, направено след ареста му. Това, изглежда, е на път да се промени.

“Получихме информация от сигурен източник, че Остин е жив”, споделя баща му Марк. Според съобщението той е зад решетките на затвор в Дамаск.

