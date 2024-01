Хилядите бяха засегнати от смъртоносни бедствия, които сполетяха Хималайския регион през 2023 г., информират от Voice of America (VOA). Стотици трябваше да бъдат евакуирани, когато град Джошимат, Индия стана жертва на опустошителни наводнения и свлачища. Мусонните дъждове бяха причина пътища и сгради да бъдат отнесени. Езерото в щата Сиким преля и наводни селата в региона.



Много от семействата останали без дом са принудени да се преместят на по-безопасни места в страната. След преживения ужас те се молят никога повече потопът да не се повтори.



Еколозите твърдят, че изграждане на инфраструктура като язовири и магистрали във време на глобално затопляне е опасно. Причината е, че ледниците се топят, а това води до по-големи природни бедствия в планините.



Инфраструктурата е от ключово значение за региона, но местните общности призовават за повече предпазливост и предупреждават, че взривяването на хълмове дестабилизира планините, предават от Voice of America (VOA).



В град Джошимат жители обвиниха безконтролното строителство за нанесените щети. Те разбират, че трябва да се действа спешно, защото в противен случай ги чака много по-мрачно бъдеще.



Това е мястото, където искаме да останем, защото тези хълмове са наш дом от поколения", споделят пострадалите от наводнетията. Те допълват, че това трябва да е основна грижа, тъй като в планината живеят 50 милиона души, предават от Voice of America (VOA).