Мадона покори Рио де Жанейро с "исторически", като превърна прочутия плаж, съобщиха АФП, Асошиейтед прес и Ройтерс.бе последният от световното ѝ турне The Celebration Tour, което започна през октомври миналата година в Лондон.Изпълнителката, известна като "кралицата на поп музиката", откри шоуто на Копакабана с хита си от 1998 г. Nothing Really Matters. Публиката на плажа ѝ отвърна с възгласи и аплодисменти. Стотици наблюдаваха спектакъла от прозорци и балкони на жилища и хотели по крайбрежната алея. Хеликоптери и дронове прелитаха над гигантската сцена.

БГНЕС

"Тук сме на най-красивото място на света", обърна се Мадона към публиката. "Това място е магическо", добави тя, сочейки към океана, планините и статуята на Христос Спасител на хълма над бразилския град.Градската управа на Рио прекара последните няколко дни в. От градската управа очакваха около 1,5 милиона души публика на плажа, почти десет пъти повече от рекордната публика на концерт на Мадона през 1987 г. в Париж, когато се събраха 130 000 души. Официалният сайт на изпълнителката определи шоуто като

В дните преди концерта почитатели се тълпяха около хотел "Копакабана Палас", където Мадона е отседнала, с надеждата да я зърнат поне за малко. Вчера по обед пред входа на хотела се бе струпала огромна група от почитатели. Преди това те танцуваха там, докато се извършваха проби на озвучителната техника за концерта.Знамена с името на певицата на фона на легендарния плаж се вееха от балконите и прозорците по крайбрежната улица. Търговци продаваха тематични фланелки. "Откакто Мадона пристигна, идвам тук всеки ден, облечена така, за да приветствам с добре дошла моя идол, моята дива, моята поп кралица", каза пред Асошиейтед прес 69-годишната Розмари де Оливейра Борер, която носи сутиен с конусовидни чашки, емблематичен тоалет на Мадона, и черна шапка. Оливейра Борер е пенсионирана държавна служителка, която живее наблизо. "Ще бъде незабравимо шоу тук, на Копакабана".

Общобяха разположени по протежение на плажа, за да се гарантира, че всички почитатели на Мадона ще чуват добре концерта. Двучасовото ѝ шоу започна в 22:37 часа местно време, с почти 50-минутно закъснение.Това е уникален шанс да видим Мадона, кой знае кога ще дойде пак, каза 53-годишният Алесандро Аугусто, пропътувал близо 2500 километра от родното си място до Рио за концерта.Бразилските поп артисти Анита и Пабло Витар, както и млади музиканти от школи по самба, участваха в шоуто.бяха разположени в района на концерта, където Род Стюарт и "Ролинг стоунс" също са привличали милионна публика. Властите използваха стратегия за овладяване на тълпи, прилагана обичайно за новогодишните тържества на открито в Рио, съобщи Ройтерс.Специално внимание се обръща на здравето на посетителите в горещи дни, след като млада бразилка почина от горещина и изтощение на концерт на Тейлър Суифт миналата година. Градските власти съобщиха, че са инвестирали близо четири милиона щатски долара в организацията на концерта, а останалите средства са от частни спонсори. Очакванията са приходите в икономиката на Рио от концерта да са около 60 милиона щатски долара.