Най-малко трима души загинаха, а десет бяха ранени при пожар в танкер за превоз на метанол в пристанище в южната иранска провинция Бушехр, съобщи днес ИРНА, цитирана от Ройтерс.

Плавателният съд, акостирал на пристанището Бандар Дайер и собственост на компанията "Кавех петрокемикълс", се е запалил по все още неизвестни причини.

