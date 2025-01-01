Най-малко шестима души бяха застреляни, мнозина са ранени при нападение с огнестрелно оръжие в източната част на Йерусалим, предадоха световните агенции, като цитират изявление на израелската служба за спешна помощ "Маген Давид Адом".

Четирима души са били убити на място. Един от тях е бил мъж на около 50, другите трима - на трийсетина годишна възраст. Други двама по-късно починаха в болница.

Сред ранените е и бременна жена, заяви израелският външен министър Гидеон Саар, който е на посещение в Будапеща.

Според полицията двамата нападатели са били неутрализирани бързо. Те са стреляли по автобусна спирка в квартал Рамо, в Източен Йерусалим.

"Намиращи се на място агент на силите за сигурност и гражданин са реагирали незабавно, отвърнали са на стрелбата и са неутрализирали нападателите", заявиха органите на реда.

Междувременно израелският външен министър по време на пресконференция с унгарския си колега Петер Сиярто потвърди, че Израел е приел новото американско предложение за споразумение за прекратяване на огъня с "Хамас“. Саар заяви, че страната му е готова да приеме пълен край на войната, ако бъдат освободени всички заложници, а "Хамас“ се разоръжи.