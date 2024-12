Милиардерът Илон Мъск каза, че само партия „Алтернатива за Германия“ (АзГ) може да „спаси“ страната, предаде ДПА.

„Само АзГ може да спаси Германия“, написа Мъск в социалната мрежа „Екс“, която придоби през 2022 г.

Only the AfD can save Germany https://t.co/Afu0ea1Fvt