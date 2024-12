Малък самолет се разби на междущатска магистрала в Ню Йорк. Единият от двамата души на борда загина, а другият бе ранен, предаде Асошиейтед прес, като се позова на местните власти.

Катастрофата наложи да бъде спряно движението по магистралата на около 40 километра североизточно от Манхатън.

На кадри от видео от мястото се вижда повреден бял самолет, опрян в предпазната ограда по средата между двете платна, а автомобили на спешните служби са блокирали трафика във всички посоки.

Губернаторката на щата Кати Хоукъл заяви, че служители на Отдела за опазване на околната среда са на място, за да почистят разляното авиационно гориво.

„Сърцето ми е с близките на хората, които са били на борда по време на този трагичен инцидент, и отправям молитви за възстановяването на пострадалия“, се казва в изявление на Хоукъл.

