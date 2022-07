Уникален 170 каратов розов диамант беше открит в североизточната част на Ангола, съобщава ТАСС, като се позовава на австралийската компания „Лукапа Даймънд Къмпани“, която заедно с държавата разработва находище в Луло.



„Този розов ​​диамант е най-големият, добиван в света от 300 години“, каза говорител на компанията. Камъкът, наречен „Луло Роуз (Lulo Rose) ще бъде обявен за продажба на международен търг.

Експертите смятат, че след шлифоване диамантът ще загуби до половината от теглото си. В резултат на това той ще бъде сравним с 59,6-каратовия розов диамант „Пинк Стар“ (Pink Star), който беше продаден на търг през 2017 г. за 71,2 милиона долара.



Introducing the "Lulo Rose" an historic recovery at Lucapa's Lulo Mine in Angola - a 170 carat pink rough diamond - one of the largest pink diamonds recovered in 300 years. Read all about it here:https://t.co/f36rUIdKGR pic.twitter.com/apkbyg0LtR