Най-малко 22-ма души загинаха в Тайланд днес, след като кран падна върху влак и го извади от релсите в североизточната част на страната, предаде Франс прес. На този етап е постъпила информация за около 80 ранени, уточни местната полиция, цитирана от Ройтерс.

Властите отбелязаха пред Ройтерс, че под развалините вероятно има още тела.

State Railway of Thailand via AP/БТА

State Railway of Thailand via AP/БТА

Влакът, потеглил от столицата Банкок за североизточната провинция Убон Ратчатани, е дерайлирал, след като строителен кран се е стоварил върху един от вагоните му, обясняват от полицията.

Трагедията се е разиграла днес в окръг Сикхио в провинция Након Ратчасима, на 230 километра североизточно от столицата Банкок.

State Railway of Thailand via AP/БТА

Кранът е работил по високоскоростна линия, когато е паднал върху минаващия в това време влак. По време на дерайлирането в композицията за кратко е избухнал пожар.