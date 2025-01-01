Британският крал Чарлз III присъства на откриването на университетската болница „Мидланд Метрополитън“ и разговаря с онкоболни пациенти, съобщи „Дейли мейл“.
76-годишният монарх разговаря с пациент, страдащ от рак на простатата. Той каза, че е в последния стадий на заболяването и попита за здравето на краля на фона на слухове за физическите му проблеми. „Не съм чак толкова зле“, описа състоянието си Чарлз III и подчерта, че основното в борбата с рака е болестта да се открие навреме. Монархът изтъкна, че винаги има надежда за лечение.
В разговор с друг пациент Чарлз III отбеляза, че след 70 години тялото му вече не функционира толкова добре.
The new Midland Metropolitan University Hospital (MMUH) is officially open! 🏥— The Royal Family (@RoyalFamily) September 3, 2025
His Majesty spent time with patients and clinical staff, before visiting the ‘Winter Garden’, a non-clinical area of the hospital which has been designed to provide a relaxation and respite area for… pic.twitter.com/ErSicUO0SS
Въпреки оптимизма на монарха, в пресата се разпространяват слухове за влошаващото се здраве. Radar Online съобщи, че поради болестта си Чарлз III трудно се движи в собственото си имение. Ходи с бастун и пие много, за да притъпи болката.
Болестта на Чарлз III стана известна през февруари 2024 г., когато заяви, че е диагностициран с рак. Поради лечението Чарлз трябваше да отмени повечето от събитията, планирани за 2024 г.