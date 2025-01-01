Република Южна Африка (РЮА) заяви днес, че е получила сигнали за 17 свои граждани, които са станали наемници в конфликта между Русия и Украйна, и работи за връщането им у дома, предаде Ройтерс.

Мъжете са били привлечени да се бият под претекст, че отиват на работа съгласно изгодни трудови договори, се казва в изявлението. Всички са на възраст между 20 и 39 години и са блокирани в региона Донбас в Украйна, се казва в изявление на правителството на РЮА.

"Президентът Сирил Рамапоса разпореди разследване на обстоятелствата, довели до набирането на тези млади мъже за тези, изглежда, наемнически дейности", съобщи правителството.

В него не се посочва за коя страна в конфликта са се сражавали южноафриканците. Според южноафриканското законодателство е незаконно гражданите да предоставят военна помощ на чужди правителства или да участват в чужди армии освен ако не са получили разрешение от южноафриканското правителство, се пояснява в изявлението.

През август южноафриканското правителство предупреди младите хора да се пазят от фалшиви обяви за работа в Русия, които циркулират в социалните медии.