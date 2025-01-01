Иран екзекутира днес мъж, обвинен в шпионаж за Израел, предаде Ройтерс, като се позова на информация на иранската медия "Мизан".

Екзекутираният е назован като Бахман Чуби-асл.

Миналия понеделник ДПА информира, че повече от 1000 души са били екзекутирани в Иран през първите девет месеца на настоящата година, привеждайки данни от доклад, публикуван от базираната в Норвегия организация за правата на човека "Хенгау".

"Хенгау" уточни, че 404 от екзекуциите са били извършени след избухването на войната между Иран и Израел през юни.