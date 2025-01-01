Горски пожар е избухнал в планински район северно от Лос Анджелис около 13:30 ч. днес, съобщи "Си Ен Ен". Пламъците са се разпространили бързо, принуждавайки хиляди хора да се евакуират.

За пет часа огънят е обхванал площ от над шест квадратни километра, съобщиха от службите за спешно реагиране на окръг Вентура. До късния следобед днес той не е бил овладян и е продължавал да се разпространява на изток, уточниха от окръга.

The Canyon Fire is 1,052 acres and 0% contained.



It’s almost as if Gavin Newsom’s constant attempts to troll President Trump have done nothing for California. pic.twitter.com/8mDlzwzLYX — Kevin Dalton (@TheKevinDalton) August 8, 2025

В окръг Лос Анджелис около 4200 жители и 1400 сгради са под заповед за евакуация, а още 12 500 жители са под предупреждение за евакуация, заяви говорителят на пожарната служба на окръг Вентура Андрю Дауд.

Зоните за евакуация в близкия окръг Вентура са сравнително слабо населени, 56 души са били евакуирани от зоната за отдих край езерото Пиру, каза Дауд.

Той посочи, че пожарът е „много динамична ситуация“, предизвикана от горещо и сухо време, стръмен и труднодостъпен терен и суха растителност. По думите му на място работят 250 пожарникари, които координират действията си с хеликоптери и друга въздушна подкрепа.

Членът на надзорния съвет на окръг Лос Анджелис Катрин Баргър, която представлява района, призова жителите да се евакуират.

„Екстремните жеги и ниската влажност в северната част на окръга създадоха опасни условия, при които пламъците могат да се разпространяват с тревожна скорост (...) Ако служителите на спешните служби ви кажат да напуснете, тръгнете — без колебание“, се казва в изявлението на Баргър.