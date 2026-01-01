Френското правителство на малцинството ще бъде подложено днес на два вота на недоверие в контекста на споровете в парламента относно споразумението за свободна търговия между ЕС и южноамериканския икономически блок Меркосур, предаде ДПА.

Депутатите ще обсъдят следобед предложенията за гласуванията, внесени от крайнодясната партия "Национален сбор“ на Марин льо Пен и от крайнолевите от "Непокорна Франция“.

Наблюдателите не очакват гласуванията да успеят да свалят центристкото правителство на премиера Себастиен Льокорню.

Преговорите за споразумението за свободна търговия между Европейския съюз и четирите южноамерикански страни в Меркосур – Бразилия, Аржентина, Уругвай и Парагвай – започнаха през 1999 г. Според Европейската комисия предложената зона за свободна търговия, обхващаща над 700 милиона души, ще бъде най-голямата по рода си в света.

На среща на представители на 27-те държави членове на ЕС миналата седмица сделката бе одобрена. Тя трябва да бъде подписана в събота в Парагвай.

Франция отдавна се противопоставя твърдо на споразумението и в крайна сметка гласува против него.

Френските земеделци твърдят, че споразумението между ЕС и Меркосур ще наводни европейските пазари с евтини селскостопански продукти, заплашвайки поминъка им.

"Непокорна Франция“ обвинява президента Еманюел Макрон и неговото правителство, че не са се противопоставили достатъчно решително на споразумението, докато крайната десница твърди, че националните интереси на Франция не са били защитени адекватно.