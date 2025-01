Европейската космическа агенция (ESA) ще възложи голям договор за изграждането на спускаемия апарат Argonaut, съобщи изданието European Spaceflight.

Очаква се документът да бъде подписан през първото тримесечие на 2025 г. Дотогава ESA трябва да посочи главния изпълнител на проекта.

През юли изданието, позовавайки се на космическата агенция, съобщи, че модулът Argonaut ще бъде изпратен до естествения спътник на Земята през 2031 г. Той ще може да достави до 1800 килограма полезен товар на лунната повърхност. Предвижда се устройството да бъде изстреляно с ракета Ariane 64, която разполага с четири ускорителя с твърдо гориво.

Bad news about Ariane 6:



>Initial 50% cost reduction target (relative to Ariane 5) now reduced to 40%

>ArianeSpace is silent on pricing

>140 million euro subsidy for launch costs may be increased to 340 million euros (!!!)



Without heavy subsidies, it costs more than Ariane 5 pic.twitter.com/uwy2qwFgEa