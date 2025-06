Българя чу дългоочакваното „да“ за присъединяването си в еврозоната от 1 януари 2026 г. Последва вълна от поздрави от европейските лидери, които отчитат дългия път, изминат от страната ни и няколко поредни правителства.

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен поздрави България за положителния конвергентен доклад на ЕК.

„Благодарение на еврото икономиката на България ще стане по-силна, с повече търговия с партньорите от еврозоната, преки чуждестранни инвестиции, достъп до финансиране, качествени работни места и реални доходи. България ще заеме заслуженото си място в процеса на вземане на решения в сърцето на еврозоната. Поздравления, България!“, написа Фон дер Лайен. По думите ѝ "еврото е осезаем символ на европейската сила и единство. Днес България е с една стъпка по-близо до приемането му като валута“, каза още тя.

Историческо „да“: България е готова за еврото от 1 януари 2026 г.

Валдис Домбровскис, комисар за икономиката и производителността и за изпълнението и опростяването, заяви: “Днешният доклад е исторически момент за България, еврозоната и Европейския съюз. България изпълни всички критерии за конвергенция, за да стане 21-вият член на еврозоната. Днешното съобщение е кулминацията на петгодишен процес, откакто България влезе във валутния механизъм ERM II през 2020 г."

Според него еврото ще донесе осезаеми ползи за българските граждани и предприятия: стабилни цени, по-ниски трансакционни разходи, защитени спестявания, повече инвестиции и ръст в търговията. "Разбира се, еврото е нещо повече от валута. След като България стана пълноправен член на Шенгенското пространство по-рано тази година, еврото доближава държавата все повече до сърцето на Европа. Успешната интеграция на България в еврозоната ще изисква непрекъснати силни политики за укрепване на конкурентоспособността и устойчивостта на българската икономика.", заяви той.

Домбровскис говори на пресконференция, на която добави, че днешната стъпка е "важна и историческа, но не е последната". Той изрази очакване за положително решение и на Съвета на ЕС в началото на юли. Еврокомисарят съобщи, че ще пътува до София, за да обсъди с българските власти следващите стъпки.

Попитан дали е възможно България да се откаже от еврозоната, ако на власт дойде правителство с други цели, той заяви, че е трудно да се коментират хипотетични сценарии. Няма подобен прецедент, отбеляза Домбровскис. "Работим с българските власти и те потвърдиха, че очакват доклад за готовността на страната за еврозоната, българското правителство и Българската народна банка целят твърдо присъединяване от 1 януари догодина", допълни еврокомисарят.

„Приветствам днешното решение, което проправя пътя за присъединяване на България към еврозоната. Еврото носи просперитет и стабилност. Това е още една голяма крачка напред за хората на България и за Европа след присъединяването на страната към Шенген", посочи председателят на Европейския парламент Роберта Мецола.

