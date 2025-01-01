Експлозия в нефтохимическия завод в град Стерлитамак в руската република Башкортостан причини частично срутване на пречиствателна станция за вода, съобщи тази сутрин в "Телеграм" градската администрация, предаде Ройтерс.
Властите на града, разположен в Уралските планини, не разполагат още с информация за пострадали.
🔥Saratov refinery scorched too—drones nail AVT-6 unit, miss on isomerization (anti-drone net snag).— 𝐀𝐧𝐧𝐚 𝐊𝐎𝐌𝐒𝐀 | 🇪🇺🇫🇷🇵🇱🇺🇦 (@tweet4Anna_NAFO) November 4, 2025
General Staff confirms: Fuel fires rage, 4.8M-ton capacity site.
4/ pic.twitter.com/PWKi4bG8xb
Не е ясно каква е била причината за експлозията.