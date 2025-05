Експлозия в химически завод в източната китайска провинция Шандун е отнела живота на най-малко петима души и е ранила 19, съобщи Reuters.

Взривът в предприятие на компанията Shandong Youdao Chemical в град Уейфан е станал няколко минути преди обяд местно време днес.

Видеоклипове, разпространявани в китайските социални мрежи, показват гъсти облаци от оранжев и черен дим, издигащи се към небето. Един от видеозаписите показва прозорци на близки сгради, изтръгнати от взривната вълна.

