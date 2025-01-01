Тялото на един от затрупаните от лавина вчера в Словения хърватски планинари е открито снощи, а днес продължава търсенето на още двама. Хърватия изпрати помощ на словенските екипи за търсене, съобщи хърватската национална телевизия ХРТ.

Вчера трима хърватски планинари бяха затрупани от лавина под връх Тосц в Юлийските Алпи, Северозападна Словения. Групата се е състояла от седем души – четирима са останали в хижата Водников дом, а трима са тръгнали да изкачват връх Тосц. Предполага се, че двамата планинари, които все още се издирват, са братя.

Хърватският премиер Андрей Пленкович е разговарял снощи със словенския премиер Роберт Голоб и е предложил Хърватия да изпрати спасителни екипи, които да подкрепят словенските в търсенето на двамата планинари.

"Благодарни сме на словенската Планинска спасителна служба, на полицията и на всички спешни служби за ангажимента и дейността, която провеждат. Хърватия предложи помощ в по-нататъшното търсене и спасяване на изчезналите граждани чрез механизма за Гражданска защита, който включва и екипи на хърватската Планинска спасителна служба, както и хеликоптери и друго оборудване на министерствата на вътрешните работи и на отбраната", написа Пленкович в публикация в Екс.

Днес се очаква хърватският вътрешен министър Давор Божинович да пристигне в Словения, където ще бъде посрещнат от словенския си колега Бощян Поклукар.

Заместник-председателят на словенската Планинска спасителна служба Клемен Белхар каза, че в района на лавината е имало едва около половин метър сняг, но въпреки това в местността съществуват предпоставки са лавини.

"Ситуацията е доста сложна и опасна. Ще работим така, все едно (затрупаните планинари) са живи, а дали има надежда - това никой не знае", отбеляза той.