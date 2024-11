Доналд Тръмпв президентските избори в САЩ. Кандидатът за Белия домзаедно със съпругата си Мелания.Тръмп пристигна в избирателната секция облечен с бяла риза, синьо сако ис надпис "Ще направим Америка велика отново". И обяви, че еубедително.“, каза той пред чакащите го репортери. И добави, че за него е „чест да види, че опашките от чакащи да гласуват са доста дълги".

", добави кандидатът на републиканците.

Trump just voted.



I love this man for fighting so hard for America.

He is tired, you can see it and hear it.

He is humble.



He tells you, PLEASE STAY IN LINE. pic.twitter.com/egPhWE4h5C