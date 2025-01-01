Нидерландската полиция предупреждава за нова шега, която млади хора правят на родителите си. Използвайки изкуствен интелект (AI), те генерират снимки на бездомници, настанили се в домовете им, пише местното издание NOS.

Във видеоклип, озаглавен „Премятам майка си с AI филтъра за бездомник“, един от пакостниците изпраща серия от съобщения на майка си. Поредицата започва със снимка на разчорлен мъж, стоящ на прага на семейния им дом. „Казва, че те познава“, твърди дъщерята. „Кой е този? Разказва някакви истории от миналото“, допълва тя, за да подсили ефекта.

Следват снимки, на които мъжът вече е вътре, пие кафе, а накрая дори си намира легло, за да подремне. „Тя все ми звъни. Ще си изпатя, ако разбере, че това е шега“, смее се дъщерята.

Полицията вече е получила няколко сигнала от паникьосани родители, убедени, че децата им са в опасност. Екипи са били изпратени на място, а два пъти дори е бил задействан полицейски хеликоптер, за да се предотврати бягството на предполагаемия нарушител.

„Когато полицията получи сигнал за непознат човек в нечий дом, ние не се колебаем да реагираме. Правим всичко възможно“, заяви говорител на нидерландската полиция пред NOS. „Това означава, че в този момент трябва да оставим настрана друга работа“, допълни той.

Бащата на друга потребителка на Instagram също е станал жертва на подобна шега. Той реагирал малко по-спокойно, но все пак се е притеснил: „Боже, как можеш просто да пуснеш някого вътре! Пази си вещите!“

Полицията предупреждава получателите на подобни съобщения първо да се уверят в достоверността им.

„Ако някой получи видео, показващо непознат човек в дома му, нека се свърже със изпращача, за да провери дали това не е шега“, подчертават от полицията.