Началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов ще участва в първото за тази година заседание на Военния комитет на НАТО, което ще се проведе на 21 и 22 януари в Брюксел, Кралство Белгия.

Дневният ред на форума предвижда дискусии по актуални теми, свързани със ситуацията по сигурността, както и представяне на напредъка при внедряването на иновативни технологии в процеса на отбранителното планиране в НАТО.

Специално внимание ще бъде отделено на взаимодействието с партньорите и ситуацията по сигурността в глобален мащаб. Ще бъдат проведени отделни сесии с Украйна и Грузия, по време на които ще се обсъдят възможностите на съюзниците за допълнително подпомагане на двете страни. Предвижда се да бъде разгледано и развитието на сътрудничеството със страните-партньори от Индийско-тихоокеанския регион.

Обсъжданията, които ще бъдат проведени в рамките на форума, и произтеклите от тях решения на стратегическо ниво ще бъдат основа за по-нататъшната работа на отделните структури и командвания на НАТО и въоръжените сили на съюзните нации за изпълнението на поставените от държавните и правителствени ръководители цели и задачи пред Алианса.