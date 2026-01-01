По повод своята 20-годишнина Образователна институция „ДАРБИ“, заедно с Фондация ДАРБИ и Darbi College, отправя покана към ученици на възраст от 13 до 16 години да се включат в национален конкурс за есе на тема „Аз и изкуственият интелект след 10 години“.

Конкурсът дава възможност на младите хора да изразят своята визия за бъдещето в свят на бързо развиващи се технологии и да покажат как си представят взаимодействието между човека и изкуствения интелект – в образованието, професиите и ежедневието.

„Вярваме, че младите хора имат смели идеи и критично мислене, които заслужават да бъдат чути. Този конкурс е покана към тях да погледнат напред и да споделят как виждат своето място в дигиталното бъдеще“, споделят организаторите.

Условия за участие

В конкурса могат да се включат ученици на възраст от 13 до 16 години с авторско, непубликувано есе, което не е участвало в други конкурси. Текстовете трябва да бъдат с обем до 2 страници (6000 знака) и оформени съгласно изискванията: Times New Roman, 12 pt, разредка 1.5, двустранно подравняване, във формат .doc или .docx.

Всяко есе трябва да съдържа трите имена на автора, възраст, учебно заведение и контакти.

Атрактивни награди за победителите

Най-добрите есета ще бъдат отличени с парични награди и образователни стимули:

Първа награда – 200 евро, 50% стипендия за обучение в Darbi College и безплатен кариерен тест

Втора награда – 150 евро, 30% стипендия за обучение в Darbi College и 50% отстъпка от кариерния тест

Трета награда – 100 евро, 10% стипендия за обучение в Darbi College и 30% отстъпка от кариерния тест

Жури

Есетата ще бъдат оценявани от авторитетно жури :

Здравка Евтимова, писател и преводач с международно признание;

Клери Костова-Балцер, журналист, писател и педагог;

Исак Цветанов, преподавател в Darbi College.

Краен срок и участие

Есетата могат да се изпращат до 10 февруари 2026 г. на електронен адрес на организаторите: foundation_darbi@abv.bg