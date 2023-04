Международният фестивал за късометражно кинопродължава своята стратегия за развитие и подкрепа на късометражната индустрия. В рамките на юбилейното 20-то издание за пореден път ще бъде проведен FILMER FORGE PITCH – международен форум за представяне на късофилмови проекти пред професионалисти. Той спомага на български и чуждестранни режисьори, сценаристи и продуценти да намерят възможности за продуциране, копродуциране, финансиране и развитие на свой бъдещ“Международното жури на FILMER FORGE PITCH, съставено от професионалисти от индустрията, ще избере проекта, който ние ще наградим с 15 000 лева”, споделядиректор на фестивала.„Вярваме, че т. нар. питч е задължителен елемент за всеки занимаващ се с кино, и би трябвало да бъде част от процедурите за институционално финансиране и в България. Дълги години ние развиваме FILMER FORGE. До момента сме предоставили грантове на стойност повече от 60 000 лева, които са спомогнали за създаването на едни от най-репрезентативните български филми, повечето от тях – с големи награди от международни фестивали. Финансиране на филмопроизводство само на база документи е остаряла и неработеща процедура, която трябва да се промени“, споделя още Цанко Василев.

