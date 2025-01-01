АБВ Поща и вестник „Телеграф“ бяха отличени с престижната международна награда QUDAL – QUality MeDAL Bulgaria 2025 / 2026. АБВ Поща е класирана на първо място в категория „Уеб портал“, а вестник „Телеграф“ спечели златен медал в категория „Ежедневник“.

Отличието QUality MeDAL се базира на резултати от независимо пазарно проучване, проведено през януари 2025 г. от ICERTIAS (International Certification Association GmbH) – световно призната и политически независима организация със седалище в Цюрих, Швейцария, работеща на пет континента и с над 10 000 издадени сертификата.

АБВ Поща печели това отличие за втори път – първият медал услугата получи през 2018 г. Потребителите посочиха АБВ Поща като българския уеб портал, който предлага първокласно качество.

„Наградата QUDAL е значимо признание за АБВ Поща. Фактът, че потребителите оценяват нашия портал с медал за качество е отражение на мисията ни да предоставяме качествено потребителско изживяване на близо 2,5 милиона потребители“, коментира Янко Искренов, продуктов мениджър на АБВ Поща.

В същото проучване вестник „Телеграф“ спечели златен медал в категория „Ежедневник“, след като респондентите го посочиха като ежедневника с българско съдържание, предлагащ най-високо качество в страната.

„Телеграф“ продължава да следи тенденциите, за да поднася по атрактивен начин ексклузивни новини и развлекателно съдържание на читателите си. Това отличие е признание за усилията на целия екип на вестник "Телеграф" да предлагаме достъпно и ангажиращо съдържание, което заслужава доверието на читателите ни“, коментира Оперативният директор на вестник „Телеграф“ Пламен Вълков.

Сертификатите QUDAL са потвърждение за високото доверие и удовлетвореност, които платформите на NOVA Broadcasting Group изграждат чрез непрекъснато развитие на платформите си.

Проучването използва метода DEEPMA – DeepMindAwareness, който насърчава внимателно обмисляне на въпросите преди отговор. Методологията на проучването измерва доверието на клиентите с отворени въпроси: “Посочете името на ежедневник, който според Вашия личен опит и мнение, предлага абсолютно най-високо качество на българския пазар” и “Посочете името на уебсайта с българско съдържание (уеб портал на български език), който според Вашия опит и мнение и тези на Вашите близки, предлага най-високо качество в България”.