Митнически служители от ТД Митница Варна иззеха над 2000 литра наливен етилов алкохол при проверка за спазване на акцизното законодателство, съобщиха от институцията.

Проверката е извършена на 31 януари в специализиран малък обект за дестилиране в квартал на Варна. На място са открити множество PVC бидони и туби с етилов алкохол с характеристики на ракия.

Открито е количество от 2081,5 литра, като човекът, ползващ имота, не е представило документи за платен акциз и произход на стоката. Алкохолът е иззет, а по случая е образувано досъдебно производство, което се води под надзора на Районна прокуратура – Варна.

От митницата подчертават, че засиленият контрол цели да ограничи нелегалното производство и търговия с алкохол и да защити както потребителите, така и коректните малки производители.