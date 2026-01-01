Животните в зоологическата градина BioParque в Рио де Жанейро получиха плодов сладолед и замразени лакомства заради поредния ден на високи температури в разгара на бразилското лято, пише Асошиейтед прес.

На ягуарите, маймуните и на други животни се дава замразена храна, приготвена според нуждите на всеки вид, казват от зоопарка. Някои са получили замразен плод, докато на други е била предложена смес, съдържаща замразена кръв.

Пазачите предлагат на маймуните плодов сладолед от диня, който те консумират с наслада. Ягуарката пък се опитва да извади сладолед от пилешко от поднос, който плава в аквариума ѝ.

„Когато се опитва да улови замразената храна, тя в крайна сметка поглъща и вода, което е важно за хидратацията ѝ“, казва Летисия Фейтоза, биолог в зоопарка.

От зоологическата градина добавят, че замразената храна е част от редовната грижа за животните, която им осигурява топлинен комфорт по време на периодите на изключителна горещина. Подобни инициативи бяха проведени и миналото лято, когато високите температури засегнаха голяма част от Югоизточна Бразилия.

Температурите в Рио де Жанейро надвишиха 40 градуса по Целзий в неделя и понеделник, заради което градските власти издадоха предупреждение за горещина от трето ниво и сигнализираха за възможни здравни рискове при дълго излагане на слънце.

Високите температури не пречат на гостите да посещават зоопарка, където наблюдават и снимат как животните ближат своите сладоледи.