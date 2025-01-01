Австралийски учени откриха нов вид пчели — с рога и му дадоха подходящо име: Луцифер.

Пълното име на новия вид е Megachile Lucifer. Мегахилите са род пчели. Учените открили „Луцифер“, докато изследвали рядък вид цветя в региона Голдфилдс в западната част на Австралия, на 470 км източно от Пърт, съобщава Би Би Си.

Много добре различимите рога имат само женските екземпляри от този вид пчели. С помощта на тези рога те могат да се защитават от врагове или да събират прашец, нектар или строителни материали за гнездата си – например смола.

Ръководителката на групата учени, открила новия вид пчели, д-р Кит Прендергаст, казва, че по това време е гледала сериала „Луцифер“ в Нетфликс.

Според д-р Прендергаст, това е първото попълнение в този род пчели от 20 години насам.

„Когато съставях описанието на този нов вид, гледах „Луцифер“ в Нетфликс. Името пасна идеално. Аз съм голяма фенка на сериала, така че не се наложи да мисля много“, обяснява тя.

Д-р Прендергаст влага и още едно значение в това име. „Луцифер“ в превод от латински означава „светоносен“ – и според нея това име символизира необходимостта да се хвърли светлина върху важността на опазването на местните видове пчели и изучаването на механизмите на опрашване на редки видове растения.

В доклада за откритието, публикуван в списанието Journal of Hymenoptera Research, учените призоваха да се обяви за резерват района, където обитават тези пчели и растат редки видове цветя.

„И новият вид пчели, и изчезващият вид цветя са открити на малка територия, поради което и двата вида могат да бъдат застрашени едновременно от човешка намеса в местообитанията им и от други опасности, като например климатичните промени“, казва д-р Прендергаст.

Тя се оплаква, че много рудодобивни компании, когато оценяват въздействието на своята дейност върху околната среда, не отчитат това въздействие върху пчелите.

„Затова можем да загубим още неописани видове, включително и такива, които играят ключова роля в поддържането на изчезващи видове растения и екосистеми“, обяснява Прендергаст и добавя: „Без знания за това какви диви пчели съществуват и от какви растения зависят, рискуваме да загубим и едните, и другите — още преди да разберем за тяхното съществуване“.