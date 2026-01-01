Всеки човек излъчва миризма. Не само след тренировка или особено горещ летен ден.

Телата ни постоянно отделят хиляди химически молекули, които разкриват много специфични неща за нашето здраве. Твърди се, че някои от тези аромати издават заболяване, понякога години преди появата на симптомите. Тази интуиция беше потвърдена от невероятна история, разказана от Би Би Си: Шотландка, която "усещала“ болестта на Паркинсон.

Когато изследователката Пердита Баран за първи път чула за Джой Милн, тя си помислила, че е шега. "Тя сигурно просто души възрастни хора, разпознава симптомите на Паркинсон и прави връзката“, спомня си тя как си е мислила. И все пак 70-годишната жена, бивша медицинска сестра в Пърт, Шотландия, твърди, че възприема много отличителна мускусна миризма при хора с болестта. Идеята ѝ хрумнала години по-рано, когато забелязала, че съпругът ѝ Лес излъчва нова миризма. Това било много преди клиничната му диагноза.

Заинтригувани, Пердита Баран и неврологът Тило Кунат решили да проверят това твърдение. Те дали на Джой Милн дванадесет тениски. Шест носени от хора с болестта, шест от здрави доброволци. Тя ги разпознала абсолютно правилно и дори по-добре. Идентифицирала "заподозрян“ човек, който по-малко от година по-късно наистина бил диагностициран. "Беше невероятно. Тя предварително диагностицира болестта, точно както беше направила със съпруга си“, казва Пердита Баран.

Оттогава историята на Джой Милн обиколи света и дори е намерено обяснение за нейния изключителен талант. Тази жена страда от наследствена хиперосмия, обонятелна свръхчувствителност, която я прави "супернос “. Нейният случай не е уникален. Всяко заболяване променя нашия метаболизъм и следователно летливите органични съединения (ЛОС), отделяни от кожата, потта или дъха ни. Тези химични вариации променят обонятелния ни подпис без нашето съзнателно осъзнаване.

Някои заболявания произвеждат толкова отчетливи обонятелни сигнали, че човешкият нос може да ги долови. Диабет, изпитващ хипогликемия, например, ще има дъх, който мирише на развалени плодове поради излишък на кетони в кръвта. Чернодробната недостатъчност понякога мирише на сяра, докато бъбречната недостатъчност мирише на амоняк. Дори някои инфекции отделят типични миризми. Холера, туберкулоза или Clostridium difficile могат да повлияят на дъха на пациента още преди клиничната диагноза.

Но за систематично откриване на заболявания са необходими изключителни носове. Кучетата , с обоняние до 100 000 пъти по-силно от нашето, вече са обучени да идентифицират рак на гърдата, белия дроб и простатата, диабет, епилепсия и дори малария, понякога с впечатляващи проценти на успех. "Лудост е да си помислим, че все още извършваме биопсии, когато сигналът вече е ясен и откриваем“, оплаква се физикът Андреас Мершин, съосновател на стартъпа RealNose.ai, който проектира "роботизиран нос“, вдъхновен от този на кучетата.

Предизвикателството днес е да се възпроизведат тези показатели с изкуствени сензори. Екипът на Пердита Баран от Университета в Манчестър е разработил метод за анализ на човешки себум, използвайки газова хроматография. Сред 25 000 химични съединения, идентифицирани върху кожата, около тридесет се откриват постоянно при хора с болестта на Паркинсон. Тези молекули, често резултат от дисфункция на липидния метаболизъм, скоро биха могли да служат като биомаркери за прост скринингов тест. "Искаме много бърз, неинвазивен тест, който ни позволява ефективно да триажираме пациентите, преди да посетят невролог, който ще им постави окончателна диагноза “, обяснява изследователката.

В RealNose.ai Мершин се опитва да обедини биологията и изкуствения интелект. Неговият екип култивира истински човешки обонятелни рецептори в лабораторията, използвайки стволови клетки, които свързва с невронна мрежа, способна да идентифицира модели на активиране, специфични за рака на простатата. "Познаването на компонентите на една проба не е достатъчно . Това е като торта: списъкът със съставки не казва нищо за вкуса или миризмата. Важното е как вашите сензори взаимодействат с летливите съединения и как вашият мозък обработва информацията и я трансформира в перцептивно преживяване,“ казва той.

Що се отнася до Джой Милн, тя сега работи заедно с изследователи. На 75 години тя вече не участва в обонятелните тестове, които са твърде емоционално изтощителни, но нейният "дар“ е отворил обещаващ път за милиони пациенти. "Това, което намирам за забележително е, че Джой и Лес, и двамата с медицинско образование, успяха да разпознаят значението на тази необичайна миризма. Тяхната история ни напомня, че всеки трябва да бъде проактивен по отношение на собственото си здраве, здравето на своите приятели и семейство – и да не се колебае да говори и да предприеме действия, ако смята, че нещо не е наред,“подчертава Пердита Баран.