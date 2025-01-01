Сърница! Обожаваме това кътче, сгушено около единия край на язовир Доспат - гарантираме, че несравнимото спокойствие ще очарова и вас. Районът изобилства от изпълнени в алпийски стил комплекси с вилички, уютни мезонети и ресторанти, предлагащи изумително вкусна родопска кухня. Хотелите са разположени на самия бряг на язовира, а нима има по-приказна гледка от водната шир пред терасата рано сутрин?



Именно в Сърница ви очаква Lavalliere Hotel & Villas - луксозен комплекс, сгушен на брега на язовир Доспат, където тишината е истинска, природата е недокосната, а времето тече със свой собствен ритъм. Тук планината и водата се срещат, създавайки атмосфера, която едновременно успокоява, презарежда и вдъхновява. Място, което носи усещане за уединение - с всички премиум удобства, разбира се!

Lavalliere Hotel & Villas

Природата е най-големият лукс

Lavalliere се намира точно на брега на един от най-красивите български язовири. Тук сутрините започват с мъгла над водата, следобедите са пълни със сладка тишина, а залезите рисуват феноменални пейзажи. Комплексът е разположен буквално на брега, а нима има по-приказна гледка от водната шир пред терасата?



Ако търсите идеи за разходка, може да отскочите и до другия край на язовира, където ви очакват град Доспат и стената на язовира. А на тръгване от Сърница задължително наминете за кашкавал, брънза или мурсалски чай - местни вкусове, които си струва да занесете у дома.

Уют и светлина

Хотелската част на Lavalliere е създадена така, че да дава усещане за уединение, стил и топлина. Всяка стая е просторна, светла и обзаведена с модерен вкус, който не нарушава връзката с природата отвън. Някои от помещенията разполагат с джакузи, което прави престоя още по-специален - точният повод за романтичен уикенд!А ако сме с компания?

Lavalliere разполага и с луксозни самостоятелни вили, идеални за семейства и компании. Те комбинират домашния уют с приказни гледки към язовира. Имате пространство за собствен ритъм, общи вечери, игри и дълги разговори край камината - не е ли това идеалният уикенд?

SPA център, който превръща спокойствието в ритуал

В Lavalliere няма да срещнете просто природа и лукс - SPA зоната е същински оазис на релакса! Очакват ви сауна, парна баня, джакузи и куп възможности за масажи и процедури. Защото спокойствието е заложено като основна част от интериора.

Lavalliere Hotel & Villas