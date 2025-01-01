Бившият лидер на племето на Завоевателите и един от изявените стратези в седмия сезон на “Игри на волята” Ивайло беше елиминиран от екстремната надпревара тази вечер. След поредно участие в дуел за оцеляване, бизнесменът допусна загуба от своя съюзник и приятел Калин.

Сблъсъкът между двамата воини на Безименните изпита тяхната точност, съобразителност и бърза мисъл. Проблеми с един от ключовите елементи в съревнованието не позволиха на опитния Ивайло да стигне до успеха. Ивайло е следващият гост на официалния подкаст “След Игрите”. Пред водещата Ваня Запрянова той разкри всички интересни детайли за своите върхове и премеждия в надпреварата, приятелствата с фермера Кристиан и приключенеца Калин, враждата с д-р Пекин и неговия фаворит за голямата победа. Епизодът е наличен в NOVA PLAY, Vbox7 и YouTube.

Утре на бойното поле в Дивия север отново ще стъпи безстрашната Амазонка Десислава Кантарджиева, която ще опита да си извоюва място в звездния сезон на предаването.

