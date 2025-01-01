Казват, че ако не контролираме мислите си, те започват да контролират нас. Според учените мозъкът ни обработва по около 60 000 мисли на ден, от които 80% са отрицателни, което означава, че 45 000 негативни мисли минават всекидневно през ума на повечето хора.

Как да изгоним негативните мисли?

Робин Шарма, който е автор на бестселъри, благодарение на познанията си върху мотивацията и развитието на личността, предлага решение на този проблем, което нарича „методa на ластика“.

Нужен ви е просто един ластик, за по-суетните може и с мънисто, който да носите на китката си. Техниката се състои в следното: когато усетите, че започвате да потъвате в отрицателни мисли, да ви обзема паника и притеснение, опъвате ластика и го пускате, така че са усетите болка.

В един момент ще видите как ще внимавате повече какво си мислите, тъй като подсъзнателно ще свързвате негативните мисли с болката. Мозъкът свиква да избягва болката и нежеланите мисли постепенно се разреждат.

iStock photos/Getty images

Може и да не вярвате, но онова, което мислим, оказва огромно влияние върху това, което ни се случва. Старите навици разчитат на здрави и утъпкани нервни пътеки, които използваме с най-малко усилие.

Такъв навик е т. нар. „предъвкване“ на едни и същи неприятни мисли в главата ни, които се връщат отново и отново в отговор на най-различни събития. Мозъкът избира утъпканата пътека, която обикновено е вариация на „аз съм пълен идиот“, „никой не ме обича“, „никога няма да успея да направя X, Y, Z“ и т.н. Подобно „предъвкване“ стои в основата на тревожността и депресията, сочат редица психологически изследвания.

Не можем да спрем абсолютно всяка неприятна или тревожна мисъл, но може да ограничим излишните мрачни монолози, които от време на време засмукват всеки във водовъртежа си.

„Методът на ластика“ помага да тренираме мозъка си да изгражда нови връзки, като отклоняваме вниманието му от познатите страхове и недоволства, и го насочим към нови и вълнуващи преживявания и усещания. Опитайте още сега.