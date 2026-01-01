Малък град в източната част на Германия може да задържи златно съкровище на стойност десетки хиляди евро, след като никой не е успял да докаже собствеността му в законоустановения срок, предаде ДПА.

Десетте златни кюлчета са открити случайно от общински служител, докато косял тревата през октомври 2025 г., съобщи кметът на Баневиц Хейко Верзиг.

„Получих много имейли, обаждания и писма“, посочи той. Въпреки това нито един предполагаем собственик не е предоставил доказателства като касови бележки или серийни номера върху кюлчетата.

След изтичането на шестмесечния срок за съхранение на изгубено имущество на 17 април, общината вече може да реши как да се разпореди със златото. Окончателното решение ще бъде взето на заседание на Общинския съвет следващия вторник.

По думите на кмета идеята е средствата да бъдат използвани в полза на местни организации - особено такива, свързани с младежка дейност и съхранение на традициите и обичаите.

Засега кюлчетата остават под полицейска охрана. При текущите цени на златото стойността на кюлчетата се оценява на около 40 000 евро, пояснява ДПА.