Медийният магнат Рупърт Мърдок и моделът Джери Хол се развеждат, съобщи New York Times.



Това ще бъде четвърти развод за 91-годишния Мърдок, който се ожени за 65-годишната Хол в Лондон през март 2016 г.



Богатството на медийния магнат се оценява на над 17 милиарда долара, според Forbes. Очаква се разводът да не повлияе на структурата на собствеността на компаниите, в които Мърдок притежава дялове, включително Fox News и The Wall Street Journal. Мърдок е собственик и на New York Post, The Times of London и британския таблоид The ​​Sun.



Пресаташето на Мърдок, Брайс Том, отказа да коментира развода на милиардера и Хол.



Първата съпруга на Мърдок е Патриша Букър, австралийска стюардеса, с която той се развежда в края на 60-те години.



С втората си съпруга Анна, репортерка във вестник, прекарват 30 години заедно, преди да се разведат през 1999 г.



Същата година Мърдок се жени за предприемачката Уенди Денг. Те се разведоха през 2013 г.



Хол, която също е актриса, беше дългогодишната партньорка на вокалиста на The Rolling Stones Мик Джагър, от когото има четири деца.